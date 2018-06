Homem é preso por aplicar o golpe do falso sequestro no Rio

SÃO PAULO - Um homem de 23 anos foi preso nesta terça-feira, 2, por aplicar o golpe conhecido como falso sequestro, no centro do Rio de Janeiro. Ele foi preso no momento em que pegava um envelope deixado pela vítima em uma lixeira, na Lapa.

De manhã, os criminosos realizaram diversas ligações para a vítima, um morador de Copacabana, cobrando resgate para libertar seu filho. Eles disseram que sequestraram o rapaz e que iriam matá-lo caso o pai não pagasse R$ 5 mil. Um dos bandidos, que fingia ser o filho sequestrado, chorou pedindo para o pai pagar logo o resgate.

A vítima sacou o valor do resgate e disse que entregaria o dinheiro pessoalmente aos bandidos. Em seguida o senhor procurou a 13ª DP (Ipanema) para comunicar o crime, mas foi alertado que poderia estar sendo vítima de falso sequestro. Na unidade, a vítima conseguiu falar com o filho, que estava bem.

Policiais foram até o local combinado para entregar o dinheiro e prenderam um suspeito no momento em que ele pegava o envelope deixado na lixeira. A vítima deixou o envelope com o valor na lixeira conforme havia combinado com os

Suspeitos.

A polícia tenta identificar os outros envolvidos no crime. O preso foi levado para a 13ª DP (Ipanema).