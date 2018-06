Homem é preso por estuprar e manter filhas em cárcere privado na BA

SÃO PAULO - Acusado de estuprar e manter em cárcere privado as duas filhas, durante dez anos, Adriano Valeriano de Jesus, de 54 anos, foi preso nesta quinta-feira, 29, em Vera Cruz, região metropolitana de Salvador, depois de investigadores da 24ª Delegacia receberem denúncia anônima.

Na casa de Jesus, além da mulher e das duas filhas do casal, foram encontradas duas crianças, nascidas das relações incestuosas. De acordo com as vítimas, o abuso sexual ocorria desde que cada uma completou 13 anos.

O acusado ameaçava as duas e a mãe com um facão e justificava os estupros dizendo que não procuraria mulheres na rua porque "tinha em casa". Jesus não resistiu à prisão e confessou os crimes, alegando que abusava das filhas sob efeito de álcool.

Jesus já tinha passagem pela polícia por agressões contra uma ex-companheira. Ele está detido na carceragem da 24ª Delegacia, à disposição da Justiça.