Homem é preso por molestar moça em ônibus em Goiânia

Goiânia - Um homem de 55 anos foi preso nesta segunda-feira, 7, em Goiânia, após colocar o pênis para fora e ejacular no braço de uma jovem de 20 anos. Ao perceber o que estava acontecendo, ela gritou e outros passageiros detiveram o homem, identificado como o servidor público Hermes Gomes Soares, até a chegada da polícia.

Levado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), ele foi autuado e responderá por contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor. O Estado não conseguiu localizar Soares para ouvir a sua versão. No fim do ano passado, dois casos semelhantes foram registrados na cidade.

A delegada titular Ana Elisa Gomes Martins considera grave o fato desse tipo de ato não configurar crime, e sim contravenção penal, de menor potencial, punido com prisões simples, prestação de serviços, cestas básicas e/ou pagamento de multas. O maior problema, diz, é a falta de denúncias. "Esses casos devem ser muito mais numerosos, e isso não aparece nas estatísticas porque uma minoria de vítimas faz a denúncia", ressalta.

Outro aspecto negativo e grave é a omissão dos demais passageiros, critica a delegada. "A vítima dificilmente consegue prender o molestador sozinha."

A delegada disse que o assunto teve maior visibilidade agora por conta da reação contra as chamadas "encoxadas" nos metrôs e trens de outros Estados, como São Paulo. O Metrô paulistano lançou nesta semana uma campanha de conscientização dos passageiros sobre assédio sexual.