Homem é suspeito de agredir mãe e filhos da ex-namorada no MS

SÃO PAULO - Um menino de 3 anos e uma garota de 11 foram esfaqueados na casa onde mora a família no bairro Vila Nha-Nhá, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na madrugada deste domingo. O ex-namorado da mãe das crianças, um homem de 26 anos, é suspeito de ter cometido as agressões. A polícia procura o suspeito. A ex-sogra dele, uma senhora de 53 anos, também teve ferimentos. Ela foi empurrada e caiu no chão.

A Polícia Militar foi acionada por volta da 1h30, mas o suspeito já havia fugido. A PM socorreu os feridos, que foram encaminhados ao posto de saúde Guanandi, onde receberam os primeiros socorros. Em seguida, os três foram levados para a Santa Casa de Campo Grande. Todos passam bem.

Segundo a Polícia Civil, a mãe das crianças estava separada se separou do agressor há aproximadamente duas semanas. Após o rompimento, ele passou a ameaçar as vítimas.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) como tentativa de homicídio.