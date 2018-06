Homem é suspeito de matar ex-mulher em condomínio de luxo em MG

São Paulo, 2 - A procuradora federal Analice Moreira de Melo, de 35 anos, foi morta a facadas na madrugada desta quinta-feira, 2, em sua casa, no condomínio Vila Alpina, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito é seu ex-marido, segundo a polícia.

Segundo depoimento da empregada e babá, o casal discutia no quarto por volta das 4h30 de hoje e, com medo da reação do homem, ela pegou os dois filhos do casal e se trancou em um banheiro.

De acordo com o sargento Lindomar Soares, da Polícia Militar, assim que terminou a discussão, a babá foi até o quarto e encontrou a promotora já morta. O ex-marido, Djalma Brugnari Veloso, fugiu e está foragido. Não há informação sobre o motivo da discussão.