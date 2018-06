Homem faz ex-mulher refém há mais de 15 horas em Paranavaí(PR)

SÃO PAULO - Um homem, identificado como Ademilson Henrique Vieira, de 28 anos, mantém a ex-mulher refém desde às 16 horas de terça-feira, 27, no interior residência onde o casal morava, no bairro São Jorge, o maior da cidade de Paranavaí, no noroeste do Paraná.

Armado com um revólver calibre 38, Vieira, durante a madrugada desta quarta-feira, 28, chegou a afirmar que liberaria Jéssica Tatiane Soares, de 20 anos, mas a jovem se recusou a deixar o imóvel, pois percebeu que o ex-marido estava depressivo e dava indícios de que cometeria suicídio caso ficasse sozinho na residência.

Ademilson e a ex-esposa têm uma filha de 3 anos, casaram-se há dois anos e meio e estão separados há três meses. Ele não se conforma com o fim do casamento. Policiais militares de Maringá e Curitiba, especializados neste tipo de negociação, foram acionados.

O acusado chegou a exigir a presença de um advogado, com o qual conversou por telefone. Vieira não reivindica nada, o que dificulta o término desta crise negociada pela polícia. Ademilson, na tarde de ontem, entrou no ônibus onde estava a ex-mulher, sequestrou o coletivo até uma região próxima à casa dela e obrigou a vítima a entrar no imóvel com ele.