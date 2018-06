Homem fica entalado durante fuga Um homem ficou entalado na janela de um bar em Jundiaí, interior de São Paulo, quando tentava sair do local invadido, na madrugada de ontem. A filha da dona do lugar, que mora no andar de cima, chamou a PM, que precisou acionar os bombeiros para retirar o homem, preso na janela pela cintura. O resgate durou uma hora.