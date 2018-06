Homem furta ônibus no Rio para visitar a família no Nordeste

RIO - Um homem furtou um ônibus da empresa Transporte Futuro na Cidade de Deus, zona oeste do Rio, na noite desse domingo, 6. Aos policiais do 18º Batalhão de Polícia Militar (Jacarepaguá), José Gilson dos Santos, de 24 anos, disse que usaria o veículo e os R$ 350 que estavam no veículo para visitar a família no Nordeste.

Segundo o jornal Bom Dia Rio, o motorista do ônibus, Ivaldo Brasil, parou no ponto final, na Cidade de Deus após vir da Gávea, e foi ao banheiro. Não havia passageiros no veículo. Quando voltou o veículo havia sumido. Ele disse que chegou a entrar na comunidade para procurar o ônibus.

O "novo" motorista do ônibus chamou a atenção dos policiais quando passava na Rua Quintanilha porque estava sujo e sem camisa. Ele só parou o ônibus quatro quilômetros depois de ser identificado pelos policiais. O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia (Taquara).