Homem incendeia casa e mata ex-namorada em Belo Horizonte

Uma pessoa morreu e três ficaram feridas nesta terça-feira, 16, em um incêndio provocado pelo por um homem de 44 anos no bairro São João Batista, em Belo Horizonte. Nilson Ferreira Lopes era namorado de uma das vítimas e não aceitou o fim do relacionamento e, após fazer várias ameaças, jogou gasolina e ateou fogo em um barracão. A ex-namorada, Maria Aparecida Gomes dos Santos, de 39 anos, morreu no hospital João XXIII após sofrer queimaduras em todo o corpo e intoxicação. Entre os feridos está a filha da vítima, Cintia Gomes dos Santos, de 17 anos, que ficou com 10% do corpo queimado; Janaina Gomes dos Santos, de 21 anos, que sofreu queimaduras em várias partes do corpo; e Genivalda Esteves Monteiro, de 16 anos, que sofreu queimadura em 58% do corpo. Todas as vítimas foram encaminhadas ao HPS João XXIII.