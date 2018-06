Homem invade quartel do Exército e é morto com tiro de fuzil Um homem de identidade desconhecida foi morto com dois tiros de fuzil, modelo FAL, calibre 762. Ele teria invadido o quartel da 12ª Região Militar do Exército Brasileiro, na estrada da Ponta Negra, zona sul de Manaus. Ele teria se negado a atender ao comando do sentinela. Segundo informações do Instituto Médico Legal (IML), a vítima levou dois tiros, um que fraturou o fêmur e outro, no lado esquerdo do abdome e morreu na hora.