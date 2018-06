Homem invade velório em João Pessoa e atira duas vezes no caixão

JOÃO PESSOA - Policiais militares foram acionados, na madrugada desta terça-feira, 5, após um homem armado invadir e atirar em uma sala de velório de uma funerária, em João Pessoa. De acordo com a Polícia Militar, o jovem velado foi baleado no último domingo, 3, e supostamente faria parte de uma facção criminosa.

A invasão no velório aconteceu por volta das 4h, quando o homem entrou na sala, pediu para família se afastar e atirou duas vezes contra o caixão. Ao deixar o local, ainda atirou para cima, como um "gesto" ou "símbolo" de comemoração entre facções. Depois, fugiu a pé.

O atirador não foi encontrado e polícia disse que a família não soube explicar quem seria o homem.

O delegado Reinaldo Nóbrega, titular da Delegacia de Homicídios, disse que o jovem velado era investigado por crime de homicídio e morreu no hospital na segunda-feira, 4, antes do fim do inquérito aberto pela Polícia Civil.