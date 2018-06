O piloto suíço Yves Rossy, conhecido como 'Homem-Jato', sobrevoou a cidade do Rio de Janeiro na quarta-feira, 2.

Equipado com uma roupa com asas e quatro turbinas, o piloto saltou de um helicóptero a uma altura de 1.200 metros de altitude. Yves Rossy sobrevoou a cidade durante cerca de 11 minutos e aterrissou na praia de Copacabana com auxílio de um paraquedas.