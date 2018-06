Homem mais procurado da Bahia é preso em São Paulo

SÃO PAULO - O homem mais procurado da Bahia, conhecido como "Fal", foi preso em São Paulo nesta quarta-feira, 2. A prisão aconteceu durante operação de combate ao tráfico de drogas da Polícia Civil. Outras cinco pessoas suspeitas de serem líderes de uma organização criminosa na Bahia também foram presas. A ação foi realizada em conjunto com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia.

Com o sigilo dessas primeiras prisões, foi desencadeada na madrugada desta quinta-feira, 2, uma operação no Estado da Bahia, concomitantemente com outra que aconteceu em São Paulo. Cinco pessoas foram presas em território baiano e quatro em São Paulo, sendo três na capital e uma em Americana. Entre elas estavam três mulheres dos integrantes da quadrilha.