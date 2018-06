Homem mantém família de ex-esposa refém em Minas Gerais

Um homem mantém cinco pessoas da mesma família reféns desde as 7h30 da manhã desta segunda-feira, 11, em Cristiano Otoni, região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo primeiras informações da polícia militar, Vitor Cleiton Seixas de Almeida chegou na casa de sua ex-esposa pela manhã desta segunda porque queria levar a filha de 2 anos embora. Quando a polícia chegou, Vitor, que está armado, se trancou na casa junto com a ex-esposa, a filha, um cunhado, o sogro e a sogra. De acordo com a polícia houve um disparo e não há informação se alguém estaria ferido. Policias do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) estão no local tentando negociar a rendição e a liberação dos reféns.