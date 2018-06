BRASÍLIA - Um homem armado mantém um refém no 13º andar do Hotel Saint Peter, no Setor Hoteleiro Sul, na região central de Brasília. O prédio foi esvaziado. Os relatos são de que o suspeito anunciou um ataque terrorista e pediu que as pessoas deixassem o andar para que pudesse passar uma mensagem à imprensa. Três policiais tentam negociar com ele.

Do lado de fora, as pessoas acompanham os trabalhos da polícia e também dos bombeiros.