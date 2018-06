Homem mantém reféns dentro de ônibus no Rio Um homem armado mantém passageiros reféns dentro de um ônibus na Rodovia Presidente Dutra, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, há mais de quatro horas. Quatro pessoas continuavam dentro do veículo, além do seqüestrador, que está com um revólver, e da ex-mulher dele, que seria seu alvo. Até as 11 horas, oitenta passageiros do ônibus 499 Cabuçu-Central) haviam sido libertados, inclusive o motorista do ônibus, que contou que seqüestrador disse que seu único interesse é ficar com sua ex-mulher e declarou que só pretende sair morto de dentro do veículo. O ônibus estava na Via Dutra, na altura de Nova Iguaçu, no sentido Baixada-Rio de Janeiro, e foi deslocado para o acostamento, para não bloquear o tráfego na rodovia. Um dos passageiros mantido no ônibus pelo seqüestrador foi obrigado a dar seqüência a viagem, até ser interceptado pela PM. O seqüestrador está demonstrando bastante cansaço, disseram os policiais, o que pode indicar que irá se render em breve. A polícia já sabe que o homem é evangélico e resolveu chamar integrantes de sua igreja para ajudar a convencê-lo a se entregar sem que haja feridos. Ônibus 174 A situação lembra o impasse do ônibus 174 seqüestrado no dia 12 de junho de 2000 na cidade do Rio de Janeiro. O seqüestro, que durou mais de quatro horas, teve desfecho trágico, com a morte uma mulher mantida refém e do seqüestrador pelos policiais. O caso transmitido ao vivo em rede nacional foi acompanhado por milhões de brasileiros, teve repercussão internacional e virou documentário pelo diretor José Padilha dois anos depois. O assaltante Sandro do Nascimento invadiu o ônibus que fazia o trajeto Gávea-Central do Brasil, no Jardim Botânico, na zona sul, por volta das 14 horas. Agressivo e descontrolado, ele recusou-se a negociar com a polícia, ameaçando constantemente os passageiros com um revólver calibre 38. Às 18h47, após liberar o quarto dos 11 reféns, o criminoso desceu do ônibus usando como escudo a professora Geisa Firmo Gonçalves, de 20 anos. Um policial militar precipitou-se e atirou duas vezes contra Nascimento, que revidou baleando a refém. Sandra levou quatro tiros e morreu no Hospital Miguel Couto. O criminoso foi dominado e acabou morto pela polícia. Matéria alterada às 11h20 para acréscimo de informações