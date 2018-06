Homem mata ex dentro de universidade A universitária Margareth Emilliane Pereira Tomaz, de 29 anos, morreu no início da tarde de ontem, após ser golpeada no pescoço com uma tesoura pelo ex-marido, Reginaldo da Rocha Soares, de 54. Ela foi atacada dentro da Universidade Santa Cecília (Unisanta), em Santos, onde cursava Farmácia. Soares diz que procurou a ex para reatar o casamento, confessou o crime e foi preso em flagrante.