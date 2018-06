Homem mata ex-namorada e ex-sogro, depois comete suicídio no Grande Recife

Um homem matou a tiros a ex-namorada e o ex-sogro, na noite desta quinta-feira, 12, e depois se matou, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a Polícia, o autor do crime, Paulo Roberto Correia da Silva, de 30 anos, não aceitava o fim do namoro com Paula Maria de Alencar Régis, de 20 anos. O crime está sendo investigado como feminicídio.

O assassinato aconteceu na região de Ipojuca, no Condomínio Enseadinha, que fica na Praia de Serrambi, onde moravam as vítimas. A mãe de Paula, Suzana Régis Alencar Fonseca, de 45 anos, também foi atingida pelo criminoso, mas resistiu. Antes de morrer, o pai de Paula, Ênio Régis, de 58 anos, acionou a polícia.

Segundo o chefe de Polícia Civil de Pernambuco, Joselito do Amaral, o autor do crime se apossou de um revólver e de algemas do seu padastro, que é sargento da Polícia Militar reformado. "Ele foi até a casa da vítima, onde pede que a ex-companheira, o ex-sogro e a ex-sogra se algemassem, obviamente para matá-los. Acredito que essa tenha sito a intenção, pela narrativa da dona Suzana", diz Amaral.

Com a recuso, Paulo Roberto atirou contra as vítimas e, em seguida, contra si mesmo. Suzana está em estado estável, diz Amaral. "Infelizmente, o autor do crime não pagará sua pena em virtude de ter morrido."

O delegado informou que não havia qualquer registro da vítima de agressões anteriores ou de ameaças. "Essa queixa deve ser registrada na primeira agressão. Rompida essa trincheira da falta de respeito com a companheira, é preciso que ela nos procure imediatamente porque o final pode ser esse", explicou Amaral.

O crime foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).