Homem mata filhos e avó de ex-namorada no interior de MG

Um homem invadiu a casa da ex-namorada, na madrugada desta quarta-feira, 3, em Alpinópolis (MG), e assassinou os dois filhos gêmeos dela, de 17 anos, e a avó, de 80 anos. O suspeito tem 38 anos e depois fugiu, não sendo localizado.

Os crimes ocorreram na Vila Betânia. As vítimas foram os irmãos Rafael Amaral da Costa Romão e Gabriel Amaral da Costa Romão, além da avó deles, Luzia Maria dos Santos. O autor, segundo testemunhas, arrombou a porta do imóvel e entrou atirando.

Os três chegaram a ser socorridos até o hospital e não resistiram. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Passos (MG). Eles foram baleados na frente da ex-mulher, de 34 anos, que contou à polícia o motivo de ter sobrevivido. “Vou te deixar viva para você sofrer”, teria dito o acusado.

Com passagens por tráfico de drogas e furtos, ele não aceitava o fim do relacionamento e fugiu em um veículo Monza, do tipo “tubarão”. A Polícia Militar de Alpinópolis fez um cerco na região com a ajuda de policiais de outros municípios, mas até a tarde desta quarta o assassino não havia sido localizado.

Outros casos. Na mesma cidade, em janeiro, um homem matou a ex-mulher, o sogro, a sogra e se matou. Nesta terça-feira, 2, um rapaz assassinou a ex-companheira e depois se matou com um tiro no peito.