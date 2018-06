Homem mata sobrinho com disparo acidental de espingarda no interior da Bahia

SALVADOR - O trabalhador rural José Washington Santos, de 34 anos, foi detido em flagrante na noite de quarta-feira, em Barro Preto, no interior da Bahia, acusado de matar um sobrinho de 12 anos, que morava com ele, a mulher e os dois filhos do casal.

Segundo a polícia, Santos limpava sua espingarda quando a arma disparou. O tiro atingiu a cabeça do menino, que morreu na hora. O agricultor foi acusado de homicídio culposo (sem intenção) e porte ilegal de arma.