Homem mata três pessoas e se suicida na zona norte de SP O desempregado Ronaldo Lino, de 43 anos, matou três pessoas e se suicidou na manhã de segunda-feira. Por volta das 10 horas, ele pegou um revólver 38 e abriu fogo contra os tios Geraldo Amorim, de 87 anos, e Vera Lúcia Paes Ferrari Amorim, de 57. Furioso, matou o cachorro pastor alemão da família, depois atravessou a rua, invadiu a casa da vizinha, a aposentada Gracinda Pedrosa de Moura, de 69, e a matou com dois tiros: um no pescoço e outro no abdome. Em seguida, fugiu em seu Fusca. Rodou menos de dez quadras e se suicidou com um tiro na cabeça. Todos foram levados para o Hospital São Luiz Gonzaga, onde morreram. As mortes chocaram a redondeza da Rua Athos Ribeiro, no Jaçanã, zona norte. A polícia apreendeu 37 cápsulas íntegras de calibre 38 e oito deflagradas.