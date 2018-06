Homem morre após assaltar farmácia com arma de brinquedo Após um assalto a uma farmácia do bairro Ipiranga, em Ribeirão Preto, na tarde desta segunda-feira, 9, o ladrão, que usava um revólver de brinquedo, foi localizado por policiais militares, baleado e morto, ao apontar a suposta arma durante a abordagem. Depois da ação, o dono da farmácia acionou a Polícia Militar, que iniciou a busca do autor do crime nos arredores. Ao ser abordado, o homem teria apontado a arma aos policiais, que reagiram imediatamente, atirando. Em seguida, constatou-se que a arma era de brinquedo. O homem, que ainda não estava identificado pela polícia até o início da noite, morreu durante a cirurgia na Santa Casa local.