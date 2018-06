Homem morre após comer em churrascaria

De acordo com a polícia, o pedreiro, identificado como Edson de Araújo, teria almoçado na churrascaria na última segunda-feira. Ainda conforme a polícia, logo depois teria se sentido mal e procurado atendimento médico em um hospital da cidade.

Como os sintomas permaneceram, Araújo foi atendido em outras unidades de saúde da capital. Era sempre medicado e liberado, embora continuasse mal.

Em casa, Araújo continuou a se queixar de dor no estômago, além de ter vômito e diarreia. Ele morreu na sexta-feira, no Hospital Municipal Professor Jorge Novis, no município vizinho de Lauro de Freitas. A suspeita é que tenha sido em decorrência da intoxicação alimentar.

As outras pessoas, atendidas em postos de saúde da cidade, também reclamavam de sintomas similares, entretanto, elas já foram liberadas. Todas apresentavam em comum o fato de terem feito uma refeição na mesma churrascaria.

Interdição. Anteontem, agentes da vigilância sanitária baiana estiveram no local para colher amostras dos alimentos servidos e produtos utilizados no preparo das refeições, para análise.

A expectativa é de que o laudo com os resultados seja divulgado no decorrer desta semana. O Estado não conseguiu falar com nenhum responsável da churrascaria.