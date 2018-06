Homem morre arrastado por enxurrada em Minas Gerais

Solange Spigliatti, do estadao.com.br,

Um homem de 39 anos morreu após ser arrastado por uma enxurrada ao tentar salvar sua motocicleta, na noite do último sábado, 6, em Uberlândia, Minas Gerais.

De acordo com a Defesa Civil municipal, Eduardo Coelho da Silva aguardava o temporal passar, estacionado com sua moto na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Tubalina, quando a correnteza começou a arrastar o veículo.

Ele tentou segurar a moto, mas a enxurrada acabou levando os dois. Eduardo foi parar sob um ônibus que também estava estacionado na via, mas devido ao grande volume de água, acabou se afogando. Populares ajudaram no resgate tentando reanimá-lo.

Segundo a Defesa Civil, a chuva de cerca de duas horas provocou vários estragos na cidade. Foram registrados alagamentos de residências, queda de muros, cerca de 32 quedas de árvores, destelhamentos de casas e danos na rede de captação pluvial.

Os bairros mais atingidos pelas chuvas, que foram acompanhadas por rajadas de ventos de 75 a 90 km/h foram Tubalina, Cidade Jardim, Planalto e Jaraguá.