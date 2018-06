Homem morre atropelado ao parar para ver acidente no RS

São Paulo, 19 - Um homem morreu atropelado no começo da manhã desta segunda-feira, 19, na Rodovia BR-158, região de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, após parar no acostamento para ver um acidente ocorrido pouco tempo antes, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

Por volta das 5h45 desta segunda, um Ford/12000 capotou na altura do km 511. O motorista Cesar Augusto Fernandes Trindade eve ferimentos graves e foi levado para o Hospital de Rosário do Sul.

Logo após o acidente, outros dois veículos, um conduzido por Fábio Rodrigues Esmit e outro por Benjamim Maschio, que não ficaram feridos, bateram no carro capotado. Um dos automóveis acabou atropelando Duvar Luiz Peralta de Mello, de 46 anos, que morreu no local.

Duvar estava olhando o acidente e havia deixado o seu veículo Gol estacionado no acostamento da rodovia. A pista ficou interditada até as 7h30 e foi liberado o meio da pista para o trânsito dos veículos.