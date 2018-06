Homem morre atropelado por trem em São Paulo Um homem ainda não identificado morreu hoje atropelado por um trem da Companhia Paulista de Trem Metropolitano (CPTM) no quilômetro 16,3 da linha B, que liga a estação Júlio Prestes, na região central da capital paulista, ao município de Itapevi, na Grande São Paulo. O atropelamento ocorreu entre as estações de Osasco e Comandante Sampaio, em Osasco, por volta das 17h10, quando o trem, de prefixo UB-130, retornava para a estação Júlio Prestes. Segundo a assessoria de imprensa da CPTM, ao lado do local onde ocorreu o acidente existe uma passarela. A circulação dos trens ficou interrompida por 10 minutos.