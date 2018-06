Homem morre carbonizado dentro de casa na zona Leste Um senhor de 43 anos morreu carbonizado no interior de sua residência, localizada na Rua Fernão Mendes Pinto, no Parque Boturuçu, zona Leste da capital paulista. Duas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater o fogo, que teve início às 3h40 desta madrugada. A causa do incêndio ainda não foi divulgada. Favela Dois barracos e um veículo foram destruídos por volta das 3h30 desta madrugada por um incêndio qua atingiu a Favela Antártica, situada sob o Viaduto Antártica, na zona Oeste da capital paulista. Não houve feridos segundo a polícia.