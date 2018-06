Homem morre durante assalto em Pindamonhangaba

Um assalto a um supermercado no final da tarde de sábado (27/9) resultou na morte de uma pessoa que passava em frente ao estabelecimento, no distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba (SP). Jorge Augusto Gica, de 25 anos, levou três tiros e foi enterrado na tarde de ontem (28/9) no cemitério municipal, em meio à comoção da família, que não atendeu a imprensa. Segundo a Polícia Militar, dois motoqueiros levaram cerca de R$ 800 do local e fugiram. A vítima fatal estava dentro de um Fiat Uno conduzido pelo seu irmão, João Luis Gica, que ao perceber o tumulto tentou fugir pela contramão, mas sem sucesso porque foi surpreendido por um ônibus. Dessa forma, o veículo emparelhou com a motocicleta dos bandidos. Assustados, o garupa começou a disparar contra os irmãos. João Gica ainda conseguiu derrubár a moto, mas outros dois tiros atingiram Jorge Augusto, que morreu ao ser socorrido no Pronto-Atendimento do distrito.A Polícia Civil ainda não tem pistas dos bandidos. Em Taubaté Um homem de 50 anos, também morreu vítima de latrocínio em um bar no centro da cidade. Por volta das 23h30, duas pessoas convenceram o dono do comércio, que já estava fechando, a deixá-los entrar para comprar uma bebida. No local, eles anunciaram o assalto e como o caixa era baixo se irritaram e começaram a gritar querendo mais dinheiro. Nesse momento, o ajudante de serviço geral, Benedito Donizete Gouveia, tentou intervir, quando foi atingido por um tiro na testa, morrendo antes mesmo da chegada do socorro. Os dois assaltantes fugiram com outros três ou quatro pessoas que davam cobertura do lado de fora, dentro de um carro, parados no estacionamento de uma farmácia (Droga Quinze). A Polícia Civil também investiga o caso, mas não tem pistas do assassino. O enterro foi na tarde de ontem