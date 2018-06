Homem morre durante confronto com policiais em morro do Rio

Um homem morreu em confronto com um agente da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil em uma operação na manhã desta sexta-feira, 27, no Morro do Turano, no Rio Comprido, zona norte do Rio.

Com o traficante foram apreendidos um fuzil 762 e uma pedra de crack de 1 kg. Oito suspeitos foram presos. Na Vila Aliança, na zona oeste do Rio, policiais do 14.º Batalhão da PM (Bangu) estouraram um suposto paiol de armas, onde também funcionava uma central clandestina de TV a cabo pirata.

No local, foram encontrados uma granada de fragmentação antitanque, dez rádios transmissores e uma pistola, mas ninguém foi preso.