Homem morre durante incêndio na Aclimação Um homem de 80 anos morreu esta madrugada durante um incêndio em seu apartamento, na rua Pires da Mota, na Aclimação, região central de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando as equipes chegaram ao local, o homem já havia morrido com parada cárdio-respiratória. O fogo atingiu apenas um apartamento e ninguém ficou ferido.