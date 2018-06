Homem morre em confronto com a PM na favela da Maré, no Rio

RIO - Um homem morreu na manhã desta terça-feira, 17, após uma incursão da Polícia Militar ao morro do Timbau, no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio. Participaram da ação, com o objetivo de encontrar locais de armazenamento de drogas, 20 militares do 22º BPM (Maré).

Segundo o comandante do batalhão, tenente-coronel Gláucio Moreira, o homem, ainda não identificado, morreu depois de trocar tiros com os policiais, na chegada dos militares à comunidade, às 06h30. Ele foi encaminhado ao Hospital Geral de Bonsucesso, mas não resistiu aos ferimentos.

A operação já terminou. Foram apreendidas quantidades, ainda não divulgadas, de maconha e cocaína, e também um revólver com a numeração raspada. Ninguém foi preso.