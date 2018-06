Homem morre em desabamento de muro de arrimo em Belo Horizonte

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Um homem de 42 anos morreu após um muro de arrimo desabar em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta segunda-feira, 27.

A vítima fazia serviço particular da construção do muro, quando a estrutura caiu e a soterrou. O acidente aconteceu por volta das 13 horas no bairro Vila Ideal.

Os bombeiros enviaram equipes para o local, mas o homem foi resgatado antes por populares. Ele chegou a ser encaminhado para o Hospital de Ibirité com ferimentos graves, mas não resistiu.