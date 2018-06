Homem morre em troca de tiros com a PM em Anchieta, no Rio

SÃO PAULO - Um homem ainda não identificado morreu ao trocar tiros com policiais militares do 14º BPM (Bangu) durante uma operação na madrugada desta sexta-feira, 29, na Comunidade Cova da Onça, no bairro de Anchieta, no Rio.

Durante a ação foram apreendidas 147 pedras de crack, 25 papelotes de cocaína, 81 cápsulas de cocaína e 117 cápsulas de cocaína. A ocorrência foi registrada na 33ª Delegacia de Polícia.