Homem morre queimado após bater na Marginal Dois acidentes graves ontem na Marginal do Tietê. Por volta das 5h30, um homem perdeu o controle do carro e acabou batendo em uma árvore, perto da Ponte do Tatuapé, sentido Penha. O veículo pegou fogo e o motorista morreu carbonizado. Um pouco mais tarde, outro motorista perdeu controle de uma pick up Silverado próximo da Avenida Engenheiro Caetano Álvares e bateu na mureta. O carro caiu no rio, mas o motorista conseguiu se salvar, pulando antes que o veículo afundasse.