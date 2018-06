Homem morre soterrado após deslize de barranco na Bahia

SALVADOR - Um homem, identificado como Evaldo Almeida Barbosa, de 51 anos, morreu na manhã desta terça-feira, 22, depois de um barranco deslizar nos arredores de sua casa, no bairro de Varginha, em Dias d'Ávila, região metropolitana de Salvador. Chovia no momento do deslizamento.

Segundo policiais do município, a terra do barranco era constantemente retirada por populares para a realização de obras de construção.