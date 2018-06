Homem não entrega malote e é baleado O funcionário da rede de estacionamentos MultiPark Francisco Eleomar de Souza, de 42 anos, levou um tiro no abdome, às 15h40 de ontem, ao se recusar a entregar um malote no estacionamento do Banco Real, na Rua Estados Unidos, nos Jardins - a cerca de 200 metros do 78º Distrito Policial. Os bandidos fugiram sem levar a mochila da vítima, com R$ 15 mil, que seriam usados para efetuar pagamentos. Souza foi levado ao Hospital das Clínicas, onde passava por cirurgia até a noite de ontem. Segundo um representante da MultiPark que não quis se identificar, o funcionário saiu do escritório da empresa, na Avenida Paulista, para ir à agência do Real, como faz toda segunda-feira. Policiais acreditam que Souza foi seguido pela dupla de criminosos, de motocicleta, desde o escritório. O funcionário foi surpreendido no estacionamento da agência. O garupa anunciou o assalto, e pediu a Souza que ficasse ''quietinho'' e entregasse a mochila. Souza se recusou e o bandido atirou. A bala acertou o abdome. Souza foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. ADESIVO NA PLACA Uma das testemunhas contou que ouviu um disparo e depois viu uma motocicleta, de cor vermelha, com dois homens. Eles passaram em alta velocidade. A testemunha tentou anotar a placa, mas havia um adesivo cobrindo os números e as letras. Segundo essa testemunha, os bandidos estavam usando capacetes. Os criminosos fugiram em direção à Avenida Rebouças, abandonando o malote com R$ 15.218,90. A PM foi chamada, mas nenhum suspeito foi detido. O crime foi registrado no 78º DP, nos Jardins. Os policiais foram até o banco, mas não encontraram nenhuma gravação que pudesse ajudar na investigação. Também foi realizada uma busca em outros estabelecimentos comerciais da região, sem sucesso. OUTROS CASOS No dia 28 de agosto, o representante de vendas Jean Kountouriotis, de 45 anos, foi morto na Avenida Sumaré, zona oeste, ao sair da Caixa Econômica Federal com R$ 7.849. Os ladrões fugiram sem o dinheiro. Duas semanas antes, um criminoso morreu numa tentativa de assalto a uma agência do Santander, na Penha, zona leste.