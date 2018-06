Homem que abusou de filha por 5 anos é preso em Santa Catarina

SÃO PAULO - Foi preso na última sexta-feira, 9, um homem, de 34 anos, acusado de abusar sexualmente da filha durante cinco anos, em Rio Negrinho, no norte de Santa Catarina. Segundo a Polícia Civil, o irmão, de 13 anos, era obrigado a presenciar as cenas do crime.

A filha, não suportando mais os abusos que vinha sendo praticado há cinco anos pelo pai, contou para a mãe o que estava acontecendo. A mãe compareceu, com a adolescente, na Delegacia de Rio Negrinho para denunciar o abusador. Foi expedido Mandado de Prisão Preventiva pelo Poder Judiciário do município, contra o autor do crime.

Segundo a Polícia, percebendo a movimentação da mãe e da filha, o homem foi preso na casa de parentes quando se preparava para fugir. Ele já havia feito as malas e levantado uma quantia em dinheiro que usaria para sair da cidade.

A vítima era abusada desde os 9 anos e o irmão de 13 anos era obrigado a presenciar os atos cometidos pelo pai. Aos 14 anos, a adolescente resolveu contar à mãe o que estava acontecendo, depois de sofrer constantes ameaças por parte do abusador. Ela relatou que o pai aproveitava dos momentos em que a mãe saía de casa para trabalhar, durante as manhãs, e cometia os abusos.