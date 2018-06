SÃO PAULO - Policiais civis do Rio prenderam na quarta-feira um homem que aplicava golpe em jovens jogadores de futebol com a promessa de levá-los para jogar no exterior. Ele teria enganado pelo menos 12 pessoas.

O homem recebia dinheiro dos familiares dos jogadores com o objetivo de custear as passagens aéreas e inscrição na Federação Brasileira de Futebol, mas depois de receber o dinheiro ele desaparecia.