Homem que atropelou ciclistas faz avaliação psiquiátrica

A juíza negou na semana passada o pedido da Polícia Civil de transferir Neis para o Instituto Psiquiátrico. A transferência havia sido recomendada pelos médicos do Hospital Parque Belém que fizeram o acompanhamento do paciente. Ele permanece internado no local.

De acordo com o supervisor do Instituto Psiquiátrico, a avaliação durou cerca de uma hora e meia. O resultado deverá ser encaminhado à juíza na quarta-feira.

Em depoimento, Ricardo Neis disse à polícia que atropelou os ciclistas pois se viu cercado e, temendo uma agressão, abriu caminho para proteger a si e ao filho de 15 anos, que também estava no carro. A Justiça decretou sua prisão preventiva mas, como ele já estava internado, permanece sob custódia policial.