Homem que fugiu 18 vezes da prisão é morto pela polícia João Batista de Lima, de 33 anos, detento que conseguiu fugir 18 vezes da prisão e estava e com mais oito mandados de prisão por homicídio, furto e roubo, foi morto pela polícia na cidade de Laranjal Paulista, no interior de São Paulo, segundo informações do jornal Bom Dia São Paulo, da TV Globo. Lima dirigia pela Rodovia Marechal Rondon, quando, no trecho entre as cidades de Laranjal Paulista e Maristela, policiais suspeitaram e iniciaram perseguição. Ele acelerou o veículo, derrubou um portão de madeira e invadiu uma Chácara. Após o acidente, o bandido teria se escondido atrás de uma árvore de onde teria saído atirando. Os policiais revidaram e o criminoso morreu, depois de ser atingido por sete tiros. Nenhum policial ficou ferido.