Homem que mantém refém a ex-mulher conversa com psicóloga

SÃO PAULO - José Elígio Tavares, de 24 anos, que mantém a ex-esposa, Cristielane Caetano Mota Santos, de 21 anos, refém em Aracaju, Sergipe, há mais de 27 horas, conversou com psicólogo e um psicanalista na manhã desta terça-feira, 19.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a psicóloga Juliana Passos Andrade, da Defensoria Pública do Estado, e um psicanalista da Universidade Federal de Sergipe, entraram na casa com o objetivo de fazer um laudo sobre o estado de saúde mental do invasor.

A medida faz parte das negociações feita pelos policiais para a rendição e visa dar garantias de que ele será levado para um hospital psiquiátrico.

De acordo com a SSP, Tavares vem apresentando variações de humor desde a madrugada, como agitação, nervosismo e depressão, chegando a dizer que iria matar a ex-mulher.