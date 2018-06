Homem que seria motorista do Uber é assassinado no Rio

SÃO PAULO - Um homem que seria motorista do aplicativo Uber foi encontrado morto na manhã deste sábado, 22, em Niterói, Região Metropolitana do Rio, segundo a Polícia Militar. Policiais do 12º BPM (Niterói) foram chamados para a ocorrência de homicídio no bairro da Engenhoca, onde ocorreu o crime.

A vítima, que foi encontrada próxima a um carro Siena, teve seus pertences roubados e foi assassinada a tiros.

A Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) apura o caso. A Polícia Civil não confirmou o nome da vítima, nem a linha de investigação.