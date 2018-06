Homem que tentou asfixiar ex-namorada é preso em Florianópolis

SÃO PAULO - O rapaz que tentou asfixiar a ex-namorada com o cinto em Florianópolis, Santa Catarina, foi preso por volta do meio-dia desta quinta-feira, 24. O caso aconteceu no último sábado, 19, no elevador do prédio comercial onde a vítima trabalhava. As imagens foram registradas pelas câmeras de segurança do local.

O casal havia se separado dois dias antes da ocorrência, após união estável de oito meses. O rapaz pediu para acompanhar a vítima até o trabalho e entrou no elevador com ela. Assim que a porta se fechou, ele tirou o cinto alegando que passava mal e o colocou no pescoço da ex-companheira. Além da tentativa de asfixia, ele também a espancou com socos e chutes. A violência só acabou quando o elevador chegou ao térreo e uma funcionária os viu.

O pedido de prisão preventiva foi emitido na segunda-feira, 21, autorizada hoje pelo juiz e cumprido logo em seguida pela Polícia Civil. O rapaz foi encaminhado ao Centro de Triagem de Capoeiras, em Florianópolis, onde permanecerá até o final do processo. A vítima está com uma tala no pescoço e com ferimentos graves próximo aos olhos.