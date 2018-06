Homem que usava menores em roubos e furtos é preso Policiais militares do 31º Batalhão detiveram, no final da noite de ontem, no interior de uma residência, na Rua Heitor Luiz Jordão, no Jardim Cumbica, em Guarulhos, grande São Paulo, homem acusado de aliciar e ameçar menores, forçando os adolescentes a realizar assaltos e furtos na região. Na casa de Elias Soares Sampaio, 43, e do filho deste, Cristiano Soares Sampaio, 23, os policiais apreederam eletrodomésticos e eletroeletrônicos em geral, tudo furtado e roubado de residências e estabelecimentos comerciais. A prisão de pai e filho foi possível após o pai do garoto Roberto, de apenas 12 anos, denunciar à polícia o envolvimento do próprio filho nestas ações criminosas. Cansado de ver Roberto nesta vida e, com medo de que o filho acabasse morto, o pai do menor resolveu acionar a polícia. Outros dois adolescentes, Gilberto e Denis, de 15 anos, também participavam dos crimes e foram detidos posteriormente. Elias e Cristiano estão presos no 7º Distrito Policial de Guarulhos. Como participava diretamente dos crimes, Elias acabou indiciado por roubo; Cristiano foi autuado apenas por receptação. Os adolescentes serão encaminhados à Febem.