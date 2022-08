Homem salva mulher, sogra e enteados, mas morre durante enxurrada em Porto Alegre

O forte temporal da noite desta segunda-feira, 15, que atingiu Porto Alegre e região metropolitana, deixou um homem morto na capital gaúcha. A vítima, conforme o Corpo de Bombeiros, foi identificada como Daner Hernandez Silva, de 45 anos, que havia desaparecido logo após tentar salvar a companheira, a sogra e enteados.

O homem havia sido arrastado pela força da água do córrego que atravessa o bairro Coronel Aparício Borges, zona leste de Porto Alegre.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o corpo de Daner Hernandez Silva foi localizado por volta das 10h30min desta terça-feira, 16, às margens do Lago Guaíba, distante cerca de 10 km do Anfiteatro Pôr do Sol.

A vítima fatal, no entanto, antes de se afogar, conseguiu salvar a vida da esposa, da sogra e dos três enteados, que são menores de idade. A casa onde vivia a família foi destruída e parte dos destroços foram levados pela correnteza.

O temporal de granizo, com ventos de até 120 km/h registrados pela Base Aérea de Canoas, deixou um rastro de destruição com quedas de postes, árvores e destelhamento de casas em pelo menos 15 cidades gaúchas.

Os dados são do último boletim anunciado pela Defesa Civil do Rio às 17h desta terça-feira, 16. Na região metropolitana de Porto Alegre, ao menos cinco prefeituras decidiram cancelar as aulas nesta terça e quarta-feira, 17. Entre as cidades estão Canoas, Gravataí, Eldorado do Sul, Cachoeirinha e Rio Pardo.

O prefeito de Canoas, Nedy de Vargas Marques, em entrevista a uma rádio local, disse que ‘’o temporal causou danos impressionantes em todas as áreas do município, o que levou a uma situação emergencial". "A cidade está completamente arrasada, é terrível a situação aqui em Canoas, ainda mais que estamos todos sem luz. Muitas casas, escolas, postos de saúde foram danificados’’, lamentou o prefeito.