Homem sem CNH atropela cinco crianças em MG e é preso após teste do bafômetro

Um homem de 18 anos, sem habilitação para dirigir, atropelou cinco crianças em João Monlevade, interior de Minas Gerais (a cerca de 115 quilômetro de Belo Horizonte), na tarde do último domingo, 21. De acordo com a Polícia Militar do Estado, o homem, identificado como Fernando Henrique Rolla Figueiredo, não tem carteira de motorista e estava sob efeito de álcool no momento do acidente. Ele foi preso em flagrante após fazer o teste do bafômetro.

De acordo com as informações das autoridades, o acidente aconteceu por volta das 17h30. Testemunhas relatam que, momentos antes do atropelamento, o condutor estava dirigindo um veículo modelo Jetta e em movimento de zig zag. Ao avistarem o carro desgovernado, as crianças se esconderam atrás de um Chevette, que estava estacionado na Rua Itália, para se proteger. O motorista do Jetta colidiu com o Chevette e atingiu as vítimas — uma delas chegou a ficar presa embaixo do carro.

Das cinco crianças, uma se encontra em estado grave. A vítima, uma menina de 11 anos, precisou ser levada para Belo Horizonte depois de ser atendida no Hospital Margarida, em João Monlevade. As outras quatro crianças, todos meninos, também foram socorridos e encaminhados para a unidade hospitalar do município. Um garoto, também de 11 anos, teve uma fratura no braço; um de 9, uma fratura na perna esquerda e os outros dois, de 8 e 12 anos, apresentaram escoriações na testa e na cabeça.

As pessoas que presenciaram a batida relataram aos policiais que o condutor do Jetta fugiu do local do acidente e se escondeu em uma casa. Os agentes encontraram Fernando Figueiredo e, ao submeterem o motorista ao teste do bafômetro, constataram que o rapaz de 18 anos tinha ingerido bebida alcoólica acima do permitido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) — isto é, igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue.

Na abordagem, a Polícia Militar descobriu também que o condutor do Jetta não possui carteira de habilitação. O homem foi preso em flagrante e deu entrada no Presídio de João Monlevade na manhã desta segunda-feira, 22.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que Fernando Henrique Rolla Figueiredo foi autuado por lesão corporal culposa (quando não há intenção) na direção de veículo. Pelo CTB, o crime tem, como pena, detenção de seis meses a dois anos, mas pode chegar a cinco se constatado que a capacidade psicomotora do motorista estava alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

As investigações sobre o caso continuam. “A PCMG esclarece que foi instaurado Inquérito Policial para completa elucidação dos fatos e todas as providências relacionadas à investigação, como análise de imagens de câmeras e requisição de prontuários médicos das vítimas, serão adotadas. Os trabalhos investigativos seguirão pela PCMG em João Monlevade.”