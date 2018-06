Homem tem orelha decepada após grupo questionar sua sexualidade

SÃO PAULO - Um homem estava passeando abraçado com o filho no último sábado, 16, quando teve parte da orelha mordida e decepada, informou nesta segunda-feira, 18, a Polícia de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, cidade onde aconteceu o incidente.

Os dois estavam em uma festa de peão. O agressor que mordeu a orelha do homem estaria acompanhado de cerca de 20 pessoas. Em princípio, o grupo teria perguntado se ele e o filho eram gays. Depois, um dos integrantes do grupo acabou agredindo a vítima e arrancando parte de sua orelha.

A polícia de São João da Boa Vista ainda investiga o episódio.