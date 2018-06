Homem tenta asfixiar ex-companheira em elevador em Florianópolis

SÃO PAULO - Um rapaz tentou asfixiar sua ex-companheira com um cinto em Florianópolis, Santa Catarina. O caso foi registrado pela vítima nesta segunda-feira, 21. Maria de Fátima e Claverson estavam separados há dois dias após uma união estável de oito meses. Ainda não se sabe o motivo do crime.

Claverson esperou pela moça e a acompanhou até o serviço no dia da ocorrência. Quando chegaram ao prédio comercial onde ela trabalha, ele pediu para que entrassem juntos no elevador. Assim que a porta do elevador se fechou, tirou o cinto alegando que estava passando mal, mas logo depois o colocou no pescoço de Maria de Fátima. A tentativa de enforcamento só foi interrompida quando as portas se abriram novamente e uma funcionária flagrou a cena. O rapaz fugiu assim que ouviu os gritos da testemunha.

O caso foi registrado no 6º DP de Proteção à Mulher de Florianópolis. Nesta terça-feira, 22, a delegada encaminhou à Justiça o pedido de prisão preventiva do responsável por tentativa de homicídio. A tentativa de asfixia foi registrada pelo circuito interno de câmeras do prédio comercial.