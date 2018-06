Homem tenta embarcar com órgãos humanos em Congonhas A Polícia Federal encontrou três caixas de isopor com órgãos humanos, como cérebro, rins e coração, no saguão do Aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista, na quarta-feira, 18. Segundo a PF, a caixa foi abandonada por um homem que se identificou como o médico Paulo Almeida. Ele iria embarcar para Porto Velho, em Rondônia, mas na hora de preencher a ficha para despachar as caixas, teria ficado nervoso, saído da fila e abandonado as caixas, segundo informações do jornal Fala Brasil, da TV Record. Apesar do comportamento estranho, ele não foi impedido de embarcar. A polícia investiga agora se ele realmente é médico e como ele conseguiu os órgãos.