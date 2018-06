Homem tenta estuprar mulheres e é morto por elas em São José dos Campos Um homem que tentava abusar sexualmente de duas mulheres, em São José dos Campos, Vale do Paraíba, acabou sendo morto pelas vítimas, que agiram em legítima defesa na noite de domingo, 13. Segundo a Polícia Militar, G.A.O. e V.A.C. caminhavam no Parque da Cidade, no início da noite de domingo, quando um homem se aproximou e rendeu as duas com ameaças. Ele arrastou as vítimas para um matagal dizendo que iria ter relações sexuais com as jovens. Elas reagiram e, com golpes na cabeça e no corpo, acabaram matando o agressor. Uma outra mulher, que também passava pelo local, ouviu os gritos e tentou pedir ajuda à Polícia Militar. Ao se depararem com o homem já sem vida, as vítimas chamaram a PM e relataram o caso. Até o final da tarde o homem morto, que aparentava ter 50 anos e estava sem documentos, não havia sido identificado segundo a polícia.